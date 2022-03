Guerre en Ukraine : "sous 24 ou 48 heures, les premiers enfants ukrainiens" malades "devraient arriver en France", annonce Olivier Véran

"Nous nous mobilisons pour pouvoir récupérer et transférer depuis la Pologne notamment des enfants atteints de cancer", annonce ce mercredi sur franceinfo le ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran, après avoir réuni mardi les 27 ministres européens de la Santé au sujet de la guerre en Ukraine. Il indique que la France a d'ores et déjà "libéré des places dans [ses] hôpitaux". "Sous 24 ou 48 heures, les premiers enfants ukrainiens en provenance de Pologne devraient arriver en France", assure-t-il. Le ministre de la Santé est catégorique, "nous en accueillerons autant qu'il le faudra" et "nous libérerons autant de places qu'il le faudra".

>> Les Etats membres de l'Union européenne réservent plus de 10 000 lits d'hôpital pour des Ukrainiens

Olivier Véran salue ainsi "la solidarité européenne" en œuvre : "Nous avons travaillé avec nos homologues pour que nous puissions avoir une coordination et faire en sorte qu'aucun malade, aucun blessé issu de l'Ukraine ne soit sans solution", explique le ministre.

Il affirme avoir été touché par le témoignage "bouleversant" du ministre ukrainien de la Santé Viktor Liashko qui était invité en visioconférence à cette réunion des 27 ministres européens mardi. "Il nous a fait état de 30 établissements de santé bombardés, de 7 hôpitaux rayés de la carte", précise Olivier Véran. "La France et l'Europe, nous avons envoyé des tonnes et des tonnes de matériel médical, de médicaments, de supports, de sang, d'iode et nous continuerons à le faire", ajoute-t-il.