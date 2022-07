Guerre en Ukraine : Sloviansk, le nouvel objectif des Russes

La guerre en Ukraine se poursuit, mercredi 6 juillet. Dans le Donbass, les Russes progressent de plus en plus rapidement.

La guerre fait toujours rage en Ukraine. Mardi 5 juillet, la ville de Sloviansk, nouvel objectif de l'armée russe qui progresse de plus en plus rapidement, a été la cible de bombardements qui ont fait plusieurs morts. Selon les autorités locales, les Russes utiliseraient des armes qui font un maximum de dégâts et qui sèmeraient la terreur.

Contrôler le Donbass

La ville comptait 100 000 d'habitants avant la guerre, mais face aux bombardements quotidiens, ils sont appelés à évacuer. Les troupes russes ne seraient désormais plus qu'à une cinquantaine de kilomètres de la ville. Le gouverneur local dénonce des frappes intentionnelles là où se rassemblent les civils. La Russie contrôle à présent la quasi-totalité de la région de Lougansk et cherche à faire de même dans celle de Donetsk, avec pour objectif : le contrôle de tout le Donbass.