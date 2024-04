Guerre en Ukraine : retour sur les planches pour la compagnie du théâtre de Marioupol

En Ukraine, le metteur en scène Anatoly Levchenko a retrouvé les planches à Kiev. Une renaissance, après avoir vécu le bombardement de son théâtre à Marioupol et été fait prisonnier par les Russes.

Remonter sur les planches, comme un acte de résistance. À Kiev (Ukraine) Anatoly Levchenko redonne vie pour la première fois à sa compagnie de théâtre fondée à Marioupol (Ukraine). Les bombardements russes y ont détruit il y a deux ans le théâtre d’art dramatique dans lequel ils travaillaient. Anatoly s’est retrouvé prisonnier des Russes pendant dix mois.

Plus qu’un geste artistique

Faire revivre la troupe va aujourd’hui plus loin qu’un simple geste artistique. "Nos neuf acteurs étudient actuellement dans des écoles d’art dramatique en Ukraine, et sont tous originaires de Marioupol. Ainsi, lorsque les gens me disent pourquoi il est important de faire revivre ce théâtre, je réponds que même si vous ne pensez pas que le théâtre lui-même est important et qu’il vient de Marioupol, vous devriez au moins penser au destin de ces jeunes acteurs", explique le metteur en scène ukrainien. Dans la petite salle, les spectateurs sont transportés par la comédie noire, un remède bienvenu au désespoir.