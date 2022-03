Guerre en Ukraine : retour en images sur le conflit

Des chars qui se rapprochent de la mer Noire, pour des exercices, selon le ministère russe de la Défense. Le 24 février, à l'aube, Moscou lance son offensive. Avec sa place Maidan, soudain déserte, Kiev devient le symbole de cette invasion. Le cœur de la ville s'est arrêté de battre, la capitale vit au rythme des sirènes et du bruit des bombes. Une vie souterraine s'organise, dans les immeubles, mais aussi dans les couloirs du métro, où, dès le début de l'offensive, les familles se ruent pour échapper aux bombardements.

Marioupol sous les bombes

Puis, l'exode : des centaines de milliers d'Ukrainiens fuient le pays avec leurs bagages et leurs enfants. Le 8 mars, une frappe russe détruit la maternité de Marioupol et choque le monde entier. Pendant deux semaines, cette cité portuaire stratégique entre la Crimée et l'Ukraine est pilonnée par l'armée russe. Cette guerre c'est aussi celle des images avec ces visages de civils.