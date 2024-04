Guerre en Ukraine : réfugiée en France depuis un an, Olesia a décidé de rentrer au pays

Après plus de deux ans de conflit, une partie des réfugiés ukrainiens qui s’était installée en France a fait le choix de rejoindre son pays. C'est le cas d’Olesia et de ses enfants, qui avaient trouvé refuge en Normandie.

C’est sa dernière soirée en Normandie. Olesia Telisenko est ukrainienne, mais c’est en français qu’elle va s’adresser aux habitants qui l’ont accueillie au début de la guerre. France Télévisions l’avait rencontrée il y a un an. Dans une maison prêtée par la commune, ses enfants et elle ont vécu à l’abri de la guerre grâce à la mobilisation de tout le village. Si Olesia veut rentrer en Ukraine, c’est avant tout pour vivre avec son mari, Oleg, et sa famille. Mais elle confie aussi craindre que ses enfants perdent leur langue et peut-être aussi leur identité ukrainienne.

2 000 kilomètres en voiture

Il faut cinq jours de voyage et 2 000 kilomètres avant d’atteindre la frontière. Dans le paysage, la guerre fait irruption. Plus que la guerre, c’est la santé de son père qui préoccupe Olesia. Lui, s’est inquiété de leur voyage alors que les attaques redoublent dans tout le pays. Elle retrouve sa ville, qui n’a été touchée que par un bombardement, et l’entreprise de sa mère, où 17 femmes travaillent dans un atelier de broderie ukrainienne. Devant le mémorial aux soldats, Oleg reconnaît certains visages. Sur la colline de la victoire, Olesia et son mari profitent. Ils n’osent imaginer quand l’horizon sera dégagé.