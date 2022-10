Guerre en Ukraine : qui est Sourovikine, le général russe sans états d'âme nommé à la tête des opérations militaires du Kremlin ?

Physique imposant et réputation de militaire brutal, le nouveau chef des forces russes en Ukraine est, pour les nationalistes, l'homme qui pourrait faire plier Kiev. Le général Sergueï Sourovikine a donné le ton dès sa nomination, en déversant une pluie de missiles sur l'Ukraine. Sur les chaînes de télévision russes, les bombardements et l'arrivée du général suscitent des commentaires élogieux. Vladimir Poutine lui a remis en 2017 la plus haute distinction, le titre de héros de la fédération de Russie. Une récompense suite au soutien militaire apporté au régime de Bachar al-Assad en Syrie.



De la Syrie à la Tchétchénie

Pour les opposants, il a surtout ordonné des bombardements massifs, sur des zones où vivaient des civils, comme à Idlib (Syrie), en septembre 2018. Ses faits d'armes ont débuté en 1991, lors de la tentative de coup d'État pour renverser Mikhaïl Gorbatchev. Il est alors du côté dur du Parti communiste, et ordonne à ses hommes de tirer sur des barricades. Le bilan est de trois morts. Dans les années 2000, lors de la deuxième guerre de Tchétchénie, il s'est fait connaître pour sa technique de la "terre brûlée". En Ukraine, il était depuis l'été chef du groupement militaire déployé au Sud. À 55 ans, est devenu le leader de tout le dispositif.