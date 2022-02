Guerre en Ukraine : quelles conséquences économiques ?

J. Bigard, C. De la Guérivière, R. Moquillon, A. Dupont, C. Cormery, A. Cohen

L’attaque militaire de l’Ukraine par la Russie sème la panique sur les marchés mondiaux, faisant chuter les bourses et s’enflammer les prix des matières premières, pétrole et gaz en tête.

Quand l’Ukraine s’embrase, les marchés du monde s’enflamment, avec une flambée des cours rarement vue en quelques heures. Plus 6% pour le plus, +8% pour le pétrole et même + 47% pour le gaz. Alors, quelles conséquences ? Faut-il s’inquiéter ? Une première mauvaise nouvelle concerne le carburant. La Russie est le troisième plus gros producteur de pétrole au monde et l’un des principaux fournisseurs de la France. Il représente même 12%de la consommation française. La guerre inquiète les marchés, une nouvelle hausse du prix à la pompe est donc attendue.





Le gaz russe passe en partie par l’ Ukraine



Une flambée encore plus importante se dessine sur le gaz, car la Russie est le fournisseur numéro 1 de l’Europe. Pire, le gaz russe passe en partie par l’Ukraine, via des gazoducs, qui risquent d’être endommagés par une guerre d’ampleur. Or, il est difficile de trouver un autre fournisseur au pied levé.