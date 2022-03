Guerre en Ukraine : quelles avancées pour les troupes russes ?

Nicolas Carvalho, journaliste pour France Télévisions, explique que "les combats se concentrent sur trois fronts principaux. Le nord et le nord-est, autour de Kharkiv, la deuxième ville du pays sous les bombes depuis cette nuit. Le deuxième front, c'est la ville de Kherson, au sud, à quelques dizaines de kilomètres de la Crimée", dont l'armée russe a revendiqué le contrôle mercredi 2 mars et qui pourrait lui permettre d'attaquer les villes d'Odessa à l'est et Marioupol à l'est. L'objectif russe est de relier la Crimée et le Donbass et de "couper l'accès à la mer aux Ukrainiens".

L'offensive sur Kiev s'avère laborieuse pour les Russes

Le troisième front se situe à Kiev, la capitale, où beaucoup de dégâts sont à déplorer. Pour autant, "certains convois sont à l'arrêt", explique le journaliste. "D'après le secrétariat américain à la Défense, les Russes sont tout simplement en panne d'essence et de nourriture, d'où le fait qu'ils (...) mettent du temps à avancer sur la capitale. L'autre raison, c'est que ces convois sont particulièrement ciblés par l'armée ukrainienne".