Guerre en Ukraine : quelle est l'importance de la Russie en matière d'hydrocarbures ?

Mardi 8 mars, les États-Unis ont décidé d'interdire les importations de pétrole et de gaz de Russie. Le pays arrive en tête du classement des plus gros producteurs de pétrole dans le monde, devant la Russie, l'Arabie saoudite et le Canada. "Les États-Unis ont beaucoup moins besoin du pétrole russe. En 2021, ils ont seulement importé 8% du pétrole russe sur le sol américain. En Europe, ça représentait 30%", développe Gilles Papin, dans le 23h de franceinfo. Pour les Européens, l'impact pour les Européens d'une telle mesure serait plus conséquent.

Une dépendance diverse aux hydrocarbures russes en Europe

"Nous avons une dépendance au gaz et au pétrole russes que n'ont pas les États-Unis", a expliqué Franck Riester, ministre délégué chargé du commerce. "Les importations d'énergies fossiles en provenance de Russie sont essentielles pour la vie quotidienne des citoyens en Europe", a analysé de son côté Olaf Scholz, le chancelier allemand. L'Allemagne est le plus grand importateur de pétrole russe dans l'Union européenne, avec 42% en 2021, contre 12.7% pour la France. Pour la Russie, si les Européens venaient à prendre une décision similaire à celle des Américains, cela aurait aussi des conséquences. En 2021, ces exportations ont rapporté 104 milliards de dollars à la Russie, soit 15% du PIB.