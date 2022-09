Guerre en Ukraine : quel est l'état de l'armée russe après près de sept mois de conflit ?

Après presque sept mois de guerre en Ukraine, l'armée russe peut-elle gagner et quelles sont ses pertes ? Mercredi 21 septembre, le ministre de la Défense russe, Sergueï Choigou, évoque 5 937 morts au sein de l'armée de Vladimir Poutine. Ce chiffre est contesté par les Occidentaux. Les autorités américaines avancent des chiffres de 70 000 à 80 000 soldats russes rués. Plusieurs corps de soldats morts n'auraient ainsi pas été récupérés.

Un armement russe insuffisant à cause des sanctions

"Ces corps qui n'ont pas été ramassés, l'armée ne les déclare pas comme morts, elle les déclare comme disparus", explique Anna Colin Lebedev, enseignante-chercheuse en science politique à l'université de Nanterre. De plus, l'armement russe serait insuffisant en raison des sanctions qui entravent l'effort de guerre. Par exemple, la Russie ne peut plus importer de semi-conducteurs, des composants électroniques essentiels pour faire fonctionner les armes. "On a découvert sur le terrain que certains obus russes utilisaient des composantes issues de lave-vaisselle", indique Lukas Aubin, auteur de "Géopolitique de la Russie". Désormais, Vladimir Poutine se tourne vers la Corée du Nord ou vers l'Iran pour se faire livrer des armes.