Guerre en Ukraine : que sait-on du bombardement du théâtre de Marioupol ?

La frappe aérienne a coupé en deux le théâtre de Marioupol (Ukraine). À l’intérieur, il y avait des centaines de civils dans les sous-sols. Combien y a-t-il de victimes ? Aucun bilan n’est établi pour l’instant. "J’ai vu quelques personnes sortir en courant", rapporte une Ukrainienne. Elle témoigne aussi qu’environ 800 personnes étaient à l’intérieur et, qu’à part les centaines de personnes qui ont réussi à s’enfuir, les autres sont sous les décombres.



Moscou dément l’attaque



Pourtant, le mot "enfant" était inscrit en russe à l’avant et à l’arrière du bâtiment. Une alerte en grosse lettre blanche bien visible pour signaler la présence des civils réfugiés à l’intérieur. Six jours avant, une vidéo montre des femmes et des enfants terrés dans la pénombre afin d’échapper aux bombardements. Moscou a démenti l’attaque du théâtre et accuse les nationalistes ukrainiens. À Marioupol, les civils continuent de fuir. "Nous n’avons rien à manger, c’est horrible", déclare une femme.