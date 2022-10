Guerre en Ukraine : que penser du déploiement annoncé de troupes bélarusses aux côtés de la Russie ?

Minsk et Moscou vont déployer un groupement militaire commun, a annoncé lundi 10 octobre le président belarusse Alexandre Loukachenko sans préciser où il sera déployé et de combien d'hommes il serait constitué. Pour justifier cette intervention, dont les détails restent encore à définir, Alexandre Loukachenko affirme que l'Ukraine prévoirait des attaques sur son territoire. "Si tu veux la paix prépare la guerre", a déclaré le président Loukachenko qui jusqu’ici, s’était contenté de prêter son territoire à l'armée russe pour son offensive contre l'Ukraine.

>> Guerre en Ukraine : suivez les dernières évolutions sur le conflit dans notre direct

Alors, quelle crédibilité faut-il accorder à cette menace ? "C'est une question à poser à son psychiatre, répond mardi 11 octobre l'ambassadeur d'Ukraine en France, Vadym Omelchenko, au micro de franceinfo. Le monde entier sait qui a attaqué qui dès les premiers jours. Il est clair que la Biélorussie est impliquée dans le conflit."

Loukachenko, marionnette du Kremlin

Et elle l'est chaque jour un peu plus, explique Valery Kovalevski, représentant à Kiev de Svetlana Tikhanovskaia, la leader biélorusse en exil. Pour lui, Alexandre Loukachenko n'est qu'une marionnette aux mains du Kremlin. "Toute sa vie politique dépend de la volonté du Kremlin. Il a perdu toute possibilité de prendre une décision par lui-même et à cause de ça, la souveraineté de la Biélorussie est sérieusement menacée, tranche Valery Kovalevski. La Biélorussie ne peut pas mener la politique qu'elle devrait mener pour défendre ses intérêts nationaux. C'est un pas de plus qui montre que le pays défend les intérêts de la Russie." Défend les intérêts de la Russie, et se rend donc ainsi complice des crimes commis par l'armée russe en Ukraine. Cette entrée des forces biélorusses en Ukraine marquerait une nouvelle escalade du conflit.