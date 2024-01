Guerre en Ukraine : des frappes russes font quatre morts et une soixantaine de blessés

Une nuit d'effroi. Quatre civils ont été tués et une soixantaine d'autres ont été blessés, mardi 23 janvier, au cours de frappes aériennes russes nocturnes visant notamment les villes de Kiev et Kharkiv. Le gouverneur régional de Kharkiv, Oleg Synegoubov, a annoncé que trois personnes avaient été tuées et 42 autres blessées. Une vingtaine de civils ont également été blessés dans la capitale ukrainienne, d'après le maire Vitali Klitschko. A Pavlograd, dans le centre du pays, "une personne a été tuée et une autre blessée", d'après Serguiï Lyssak, le dirigeant régional.

Selon Valery Zaloujny, le commandant en chef de l'armée ukrainienne, la Russie a tiré 41 missiles de type S-300, S-400, KH-101, KH-555, KH-55, KH-22,KH-59 et Iskander. Au total, les défenses antiaériennes en ont abattu 21, selon la même source. Le chef militaire a assuré que ces missiles "n'ont pas tous atteint leur cible" sans donner davantage de précisions. A Kiev, une ogive non-explosée d'un missile a été retrouvée dans un appartement du quartier de Sviatochynski, selon Vitali Klitschko, à proximité d'un immeuble et de véhicules en flammes.