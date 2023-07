Guerre en Ukraine : qu'est-ce que les drones navals utilisés par Kiev contre la Russie ?

Le week-end dernier, l'Ukraine a de nouveau utilisé des drones navals pour attaquer la Russie et le pont de Crimée, faisant deux morts et endommageant la structure du pont, selon Moscou. Ces armes ont l'avantage d'être précises, très maniables, et à moindre coût.

Article rédigé par Eric Biegala, France Info - Antoine Jeuffin Radio France

Temps de lecture : 2 min.

Le pont de Crimée, endommagé par des attaques de drones navals selon la Russie, le 17 juillet 2023. (- / CRIMEA24TV)

C'est une arme que l'armée ukrainienne manie depuis septembre 2022 dans la guerre contre la Russie : les drones navals. Dans la nuit du dimanche 16 au lundi 17 juillet, le pont de Crimée, aux mains des Russes, a été frappé par au moins deux explosions vers trois heures du matin, selon les médias russes. Moscou parle d'une attaque contre l'infrastructure menée par deux drones de surface et dénombre deux morts ainsi que des dégâts sur le pont. >> Guerre en Ukraine : l'explosion du pont de Crimée est "un camouflet pour le président Poutine, toujours plus acculé", selon le général Vincent Desportes Ces drones navals, aussi appelés USV (Unmanned Surface Vehicle) sont des bateaux sans personne à bord. Ils mesurent en moyenne quatre à cinq mètres et naviguent exclusivement en surface. Les drones navals ukrainiens en question sont très souvent des embarcations faites de tôle, équipées d'un moteur de jet-ski, comme le décrit l'expert militaire indépendant H I Sutton. L'engin est piloté à distance depuis la terre ou la mer grâce à une liaison satellite. Ces USV sont équipés d'une caméra infrarouge embarquée qui permet à la personne contrôlant le drone de s'orienter, y compris de nuit. Maniables, rapides, pas chers Ces "bombes flottantes" emportent avec elles une charge explosive pouvant atteindre 100 à 200 kilogrammes. Elles sont très rapides et très maniables : pour échapper à un système de défense, le pilote a la possibilité d'esquiver avec des manœuvres d'évitement assez rapides et à l'amplitude réduite. Ces bombes sont très difficiles à abattre avant qu'elles ne touchent leur objectif. Leur portée dépend de la motorisation, mais elles peuvent aller jusqu'à 150 à 200 nautiques, soit 277 à 370 km. À ce jour, l'armée russe n'utilise pas ce type d'arme, et s'en défend en utilisant des filets et des dauphins pour protéger sa base militaire de Sébastopol, en mer Noire. Le coût de ces USV est difficile à estimer, à cause des critères à prendre en compte : qualité de l'antenne satellite, poids de la charge explosive. Cependant, leur prix évalué à quelques dizaines de milliers de dollars est bien moindre que celui d'un missile de croisière par exemple, qui coûte environ 100 000 dollars. C'est ce qui permet à l'Ukraine d'en produire beaucoup, sans que l'on sache précisément combien. Mission destruction ou reconnaissance Les drones navals peuvent provoquer de gros dégâts s'ils ne sont pas interceptés, en raison de leur charge explosive combinée à la vitesse atteinte par l'engin au moment de l'impact. Depuis septembre 2022, l'Ukraine a utilisé ces armes des dizaines de fois contre des navires russes en mer Noire, mais jamais contre des sous-marins puisque ce drone est incapable de plonger. >> Caesar, Leopard 2, F-16, missile Kinjal... Le guide des armes déployées dans la guerre en Ukraine Ces "bombes flottantes" sont utilisées pour détruire des bâtiments ennemis mais peuvent aussi défendre des cibles, faire office d'éclaireur et mener des opérations de reconnaissance, puisque l'engin n'est pas qu'un "kamikaze". Il n'explose pas systématiquement une fois mis en service.