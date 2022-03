Guerre en Ukraine : qu'espère Volodymyr Zelensky de son discours devant le Parlement français ?

Évoquer la ville de Gênes (Italie) complètement brûlée devant le Parlement italien, faire référence au mur de Berlin devant le Bundestag en Allemagne ou à la religion juive devant les parlementaires israéliens... À chaque auditoire, le président ukrainien Volodymyr Zelensky adapte son discours pour mieux frapper les esprits. Alors, face aux parlementaires français, à qui il s'adressera mercredi 23 mars, son intervention pourrait bien suivre la même logique.

Zelensky pourrait parler des attentats en France

"Je fais le pari qu'il va parler des attentats parce qu'il me semble que les attentats, c'est ce qu'il y a aujourd'hui de plus fort dans l'inconscient collectif récent. C'est là où il y a une communion la plus importante du peuple français ces derniers temps", explique Amandine Ciappa, spécialiste de la communication politique et de crise. En multipliant chaque jour les appels aux dirigeants étrangers, Volodymyr Zelensky a réussi à conquérir l'opinion publique occidentale. Mais sur le terrain militaire, sa demande principale, qui est la création d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine, reste pour l'heure lettre morte.