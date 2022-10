Guerre en Ukraine : près de Donetsk, des enfants pris au piège de la guerre

À Rubtsi (Ukraine), près de Donetsk, Sasha et David vivent une enfance au milieu des ruines. Leur ville vient d'être libérée par les forces ukrainiennes. La rue est leur terrain de jeu. En temps de guerre, on y trouve toutes sortes d'objets de guerre abandonnés. Pendant les cinq mois d'occupation de l'armée russe, ces deux amis ont tout vu. "C'était tellement avant la guerre. Les grands travaillaient et moi, je voyais mon frère. Maintenant, il a été évacué en Russie, je ne peux plus le voir. Je ne peux même pas l'appeler", raconte-t-il.

Famille éparpillée

Sa famille est désormais éparpillée. Son petit frère est en Russie et son père est à l'ouest de l'Ukraine, tandis que lui est resté sur place avec sa mère et sa grand-mère. Pour s'occuper depuis que l'école est fermée, les deux garçons ont inventé un jeu, avec les paquets de cigarettes laissés par les Russes. "On n'a aucune envie de voir tous ces tanks, tous ces soldats, tous ces avions ici. On ne sait jamais ce qu'il va se passer quand ils arrivent. S'il y a des combats, on va encore souffrir", témoignent-ils.