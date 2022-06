Guerre en Ukraine : première visite d’Emmanuel Macron dans le pays

"C’est une visite cruciale pour les relations entre l’Ukraine et les Européens de l’ouest. Il était temps que les trois plus grandes puissances d’Europe viennent ici car Kiev avait des doutes. Des doutes sur la volonté de soutien militaire allemand. Beaucoup de promesses et très peu d’effets. Et puis des doutes après les déclarations d’Emmanuel Macron, notamment celle disant : 'Il ne faut pas humilier la Russie'. Cela avait été interprété ici comme une forme de pression sur l’Ukraine pour faire des concessions territoriales en pleine guerre", rapporte la journaliste Agnès Vahramian en direct de Kiev.



"Une sorte de réparation"

"Alors Emmanuel Macron a offert une sorte de réparation aujourd’hui dans les mots et vous savez en politique les mots comptent. Il a dit : 'Il faut que l’Ukraine résiste et l’emporte'", explique la journaliste. Les trois dirigeants européens devraient promettre une nouvelle aide militaire à l’Ukraine dans l’après-midi.