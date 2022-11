Guerre en Ukraine : pourquoi la Russie résiste-t-elle aux sanctions ?

Les sanctions prises à l’encontre de la Russie fonctionnent-elles vraiment ? Il semble que l’économie russe y résiste mieux que prévu. "Les chiffres interrogent. On avait constaté une chute brutale de l’activité au printemps dernier, donc après le déclenchement de la guerre en Ukraine", rapporte le journaliste Axel de Tarlé, présent sur le plateau de France 2, mardi 1er novembre.



Le FMI revoit le chiffre de la baisse de la croissance russe

Mais désormais, les chiffres sont beaucoup moins mauvais qu’au début. La production manufacturière en Russie a baissé de -1,1% en juillet et en août, la baisse était de -0,8%, soit quasiment le niveau de l’année dernière. "Le FMI prévoyait une chute de 8,5% de la croissance, il vient de revoir ses prévisions et maintenant le FMI ne prévoit plus qu’une baisse de la croissance de 3,4%", détaille le journaliste. Selon une grande enquête, cela est possible car les entrepreneurs russes ont trouvé de nouveaux fournisseurs auprès de pays amis. L’heure est à la débrouille. Certains payent aussi en Bitcoin.