Guerre en Ukraine : pour la première fois, les États-Unis vont fournir à Kiev des bombes à sous-munitions

La Maison Blanche s'est justifiée, vendredi 7 juillet, de sa décision de fournir à l'Ukraine des bombes à sous-munitions, pour aider Kiev à lutter contre l'invasion russe. Les États-Unis n'avaient encore jamais remis aux Ukrainiens de pareils armements.

Les États-Unis vont fournir des bombes à sous-munitions à l'Ukraine, pour la première fois, et franchissent ainsi un cap important dans les types d'armements livrés à Kiev, qui fait toujours face à l'invasion russe. La Maison Blanche s'est longuement justifiée, vendredi 7 juillet, de cette décision dénoncée par les ONG.

Des mines antipersonnel

"C'est pour cela que nous avons différé cette décision aussi longtemps que possible. Mais il y a aussi un risque massif de civils blessés, si les troupes et tanks russes roulent sur des positions ukrainiennes, prennent plus de territoires ukrainiens et soumettent plus de civils ukrainiens", a plaidé Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche. Ces bombes dispersent une multitude de petits explosifs : de quelques dizaines à plus de 600. Une partie plus ou moins importante n'explose pas et s'enterre dans le sol, entrant ainsi dans la catégorie des mines antipersonnel.