Guerre en Ukraine : pas de répit pour les villes ukrainiennes toujours sous les bombes

C. Vérove, A. Gaucher, M. Burgot, P. Maire, M. Dreujou, O. Ganich @RevelateursFTV, H. Horoks, P. Brame

Il est difficile aujourd’hui de reconnaître le marché de Tchernihiv (Ukraine) et ses commerces, carbonisés après des bombardements russes dans la nuit du 30 mars. Moscou (Russie) s’était pourtant engagée hier à réduire ses attaques dans cette région de l’Ukraine. "La soi-disante baisse d’offensive de l’armée russe à Tchernihiv s’est brillamment illustrée par des frappes russes, ds bombardements toute la nuit", rétorque amèrement le gouverneur de la ville.



Les Ukrainiens regagnent du terrain

L’espoir d’une trêve s’éloigne donc encore pour les Ukrainiens face à la volte-face du Kremlin qui affirme que les pourparlers n’ont rien donné de prometteurs. 35 jours après le début de la guerre, plusieurs villes sont toujours sous les bombes comme c’est le cas à Kharkiv (Ukraine). Dans les décombres, les habitants n’ont même pas le temps de récupérer quelques affaires. Jusqu’à 140 bombes tombent chaque jour. À Irpin (Ukraine), la ville est de nouveau sous le contrôle de Kiev (Ukraine). L’accalmie est appréciée des soldats ukrainiens. "Gloire à l’Ukraine", scande l’un d’eux. Kherson (Ukraine), en revanche, est contrôlée par les Russes, mais les Ukrainiens regagnent du terrain. Selon les renseignements britanniques et américains, il s’agit cependant d’un repli logistique et non d’un retrait des forces russes.