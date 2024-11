Guerre en Ukraine : Paris et Londres promettent de ne pas laisser Vladimir Poutine "parvenir à ses fins"

Ils signent une tribune conjointe. Dans un texte publié jeudi 21 novembre sur le site internet du Figaro, les chefs de la diplomatie française et britannique affirment qu'ils ne laisseront pas le président russe Vladimir Poutine "réécrire les principes des relations internationales" et l'empêcheront de "parvenir à ses fins" en Ukraine.

"Avec nos alliés, nous déploierons tous les efforts nécessaires afin de mettre l'Ukraine dans la meilleure position possible pour obtenir une paix juste et durable", réaffirment Jean-Noël Barrot et David Lammy, fustigeant "le retour à la loi du plus fort et l'anéantissement de l'architecture de sécurité qui a assuré la paix pendant des générations".

Or, "la guerre en Ukraine dépassant les frontières de l'Europe, le monde entier est frappé par cette tentative de 'poutinisation'", observent les deux ministres, qui promettent de lutter "sans relâche contre cette campagne". "Aucune paix juste et durable ne peut être obtenue par la violence ou par la force", rappellent-ils, évoquant notamment le conflit israélo-palestinien et les opérations militaires israéliennes au Liban. Face à cette "fragmentation du monde", les deux alliés disent proposer une "alternative cohérente", "fondée sur le progrès technologique, le droit international et l'action multilatérale".