Guerre en Ukraine : offensive russe de grande ampleur à Kramatorsk

La gare de Kramatorsk, dans l’est de l’Ukraine, a été touchée par deux roquettes, vendredi 8 avril. Trente-cinq morts et une centaine de blessés sont à déplorer, des civils essayant de fuir la région du Donbass.

"Il faut bien réaliser que cette gare est centrale, pour cette région est de l’Ukraine", dit Maryse Burgot, envoyée spéciale à Kramatorsk, où se sont abattues deux roquettes, vendredi 8 avril. "En effet, nous y étions tout à l’heure, mais nous nous sommes éloignés parce que souvent, ces premières frappes sont suivies de deuxièmes frappes. Et oui, il y avait ces derniers jours des centaines et des centaines de civils dans cette gare", rapporte la journaliste, qui a vu la population tenter de fuir vers "des régions plus sûres, vers l'ouest du pays".

"L’endroit symbolique où se rassemblaient les civils"

"Les autorités de ce pays ont instamment demandé à tous les civils de quitter cette région qu’ils jugent très dangereuse, en attendant cette offensive russe de grande ampleur. Ce qui est sûr, c’est que nous avons assisté à quelque chose de très choquant ce matin, parce que c’était vraiment l’endroit symbolique, où se rassemblaient les civils qui tentaient de fuir cette région", déclare Maryse Burgot. "D’ailleurs, régulièrement, les rails de cette gare étaient bombardés par les Russes, ce qui a retardé les évacuations, mais aujourd’hui on est passé encore à un autre stade avec ce bombardement", conclut Maryse Burgot, envoyée spéciale pour France Télévisions à Kramatorsk.