Guerre en Ukraine : Odessa se prépare à un débarquement imminent

Les tirs d’artillerie et les bombardements se poursuivent dans plusieurs villes. L’armée russe a maintenant plus de mal à progresser sur le territoire terrestre ukrainien, notamment à Odessa, place stratégique. La ville, jusqu’ici épargnée par les combats, s’attend au pire depuis plusieurs jours, et le danger pourrait arriver par la mer. Stéphanie Perez, envoyé spéciale à Odessa, fait le point sur la situation.