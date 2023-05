DIRECT. Guerre en Ukraine : nouvelle nuit de bombardements sur Kiev, la "13e depuis début mai"

Trois jours après les recommandations de la Cour des comptes de réduire les cheptels bovins pour respecter les engagements climatiques de la France, les éleveurs normands réagissent. "Je veux bien me conformer à ce qu’on me demandera (...) Quand on est une exploitante agricole, aujourd’hui, on est soumis à tellement de règlementation, on a tellement d’obligations et on est des entreprises à part entière, il faut qu’économiquement ce soit viable", témoigne Anne-Jeanne, agricultrice dans la Manche, auprès de France 3 Normandie.

(PHOTOPQR/OUEST FRANCE/MAXPPP)