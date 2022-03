Guerre en Ukraine : Nice accueille de nombreux réfugiés ukrainiens

Au 22ème jour de guerre en Ukraine, les Alpes-Maritimes sont le département français ayant accueilli le plus de réfugiés. On en dénombrait près de 1 000, jeudi 17 mars.

Les Alpes-Maritimes sont le département français qui accueille le plus de réfugiés ukrainiens depuis le début du conflit, il y a 22 jours. Après leur long transit et l'attente, les réfugiés peuvent accéder à la maison pour l'accueil des victimes de Nice (Alpes-Maritimes). Celle-ci reçoit, depuis le début de la guerre, plus de 250 Ukrainiens par jour. Elle délivre aux réfugiés de l'aide, mais également des conseils pour se loger.



Un deuxième lieu d'accueil ouvert à Nice

Pour faire face à l'afflux de plus en plus important de personnes, un deuxième lieu d'accueil a ouvert sur le site de l'ancien hôpital Saint-Roch de Nice (Alpes-Maritimes). Là-bas, les réfugiés peuvent se restaurer. Des stands de distribution alimentaire, de vêtements et de produits d'hygiène sont également présents pour subvenir aux besoins des réfugiés. Pour les plus jeunes, des peluches ont même été données.