Guerre en Ukraine : Natalia, réfugiée à Saint-Raphaël, a trouvé une seconde famille

Article rédigé par Région Côte-d'Azur : M. Meuneveaux, A. Dequidt - France 3 France Télévisions 12/13

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a commencé depuis presque un an, forçant des millions de personnes à l’exil. C’est le cas de Natalia, réfugiée à Saint-Raphaël (Var), qui a trouvé un appartement et un travail en France, mais a laissé son fils et son mari en Ukraine.

Sur la route entre son petit appartement à Saint-Raphaël (Var) et son travail, Natalia croise régulièrement Silke, la propriétaire. “Elle me disait qu’elle voulait travailler, donc finalement pendant toute une matinée, j’ai fait du porte-à-porte dans les restaurants, car elle avait déjà des idées très précises sur ce qu’elle pouvait faire sans parler français”, raconte la Dr Silke Schmidt, pédiatre. Une démarche qui a payé, car Natalia a trouvé un emploi dans une pizzeria du bord de mer à Fréjus (Var). Son fils et son mari toujours en Ukraine “Elle est là depuis le mois d’août, c’est un peu devenu notre famille, notre protégée, puisque ce n’est pas évident de vivre loin de son mari, de son fils”, confie très émue Lauriane Siino, cheffe de salle. En Ukraine, Natalia avait une petite entreprise de meubles, mais a tout quitté pour devenir serveuse à Fréjus. Son fils de 24 ans et son mari sont restés sur place, alors elle suit en temps réel les alertes à la bombe sur son téléphone. “Je suis toujours très inquiète”, avoue-t-elle. Malgré ce contexte, Natalia a forgé l’admiration de tout le restaurant.