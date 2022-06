DIRECT. Guerre en Ukraine : Moscou dit avoir "totalement libéré" les zones résidentielles de Sievierodonestsk

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: Sergueï Choïgou annonce que le port maritime de Berdiansk est désormais opérationnel. "Nous sommes prêts à charger du grain dans ce port", en complément de celui de Marioupol.

: Le ministre de la Défense russe Sergueï Choïgou ajoute que la circulation automobile a été ouverte entre la Russie continentale et la Crimée annexée, en passant par les territoires conquis à l'Ukraine. Six tronçons ferroviaires sont désormais ouverts entre la Russie continentale, le Donbass, l'Ukraine occupée et la Crimée annexée.

: "Les zones résidentielles de Sievierodonetsk ont été totalement libérées", a affirmé le ministre russe de la Défense durant un briefing diffusé à la télévision. Sergueï Choïgou a toutefois précisé que "la prise de contrôle de sa zone industrielle et des localités voisines se poursuit".

: Moscou affirme que l'armée russe a pris le contrôle des zones résidentielles de Sievierodonestk, dans l'est de l'Ukraine.

: Le conseiller présidentiel ukrainien Alexeï Arestovich affirme que l'armée russe pourrait débuter le siège de Sloviansk d'ici une semaine. Il pointe du doigt le retard des livraisons d'armes lourdes occidentales. Autour de 75% des habitants ont déjà quitté la ville, selon le gouverneur militaire de Donetsk. Il ne resterait donc plus que 25 000 personnes à Sloviansk, contre 105 000 avant la guerre.

: Quels sont les principaux titres de l'actualité :



: Le chef-adjoint de l'administration régionale prorusse, Kirill Stresmousov, réitère son intention d'organiser un référendum sur l'entrée de la région ukrainienne de Kherson dans la fédération de Russie. Interrogé par l'agence russe RIA Novosti, le dirigeant d'occupation n'a pas communiqué de date pour ce scrutin. L'essentiel du territoire de l'oblast de Kherson est désormais occupé par les forces russes.

: Marina Ovsyannikova vit aujourd'hui à Berlin et travaille avec la rédaction du journal Die Welt. Honnie en Russie, elle est également critiquée en Ukraine pour sa carrière passée dans les médias russes. La semaine dernière, la journaliste devait ainsi présenter les rouages de la propagande russe, lors d'une conférence de presse organisée par Interfax-Ukraine. L'événement a finalement été annulé en raison d'un flot de commentaires hostiles écrits par des Ukrainiens.

: La journaliste russe Marina Ovsyannikova veut changer de nom de famille et reprendre son nom de naissance Tkachouk, d'origine ukrainienne. Elle avait été licenciée de la Première chaîne russe après avoir dénoncé la guerre en plein direct à la mi-mars. Dans un message publié ce matin sur Facebook, elle se défend de coopérer avec le FSB, les services secrets russes, et remercie ''Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky et les politiciens russes" pour sa libération après un passage au tribunal de Moscou.





(MARINA OVSYANNIKOVA / FACEBOOK)



: Le chef des séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine confirme la mort d'un général russe, Roman Koutouzov, sans préciser dans quelles circonstances il a été tué. Si des sources ukrainiennes ont annoncé le décès d'autres hauts gradés russes depuis le début de l'offensive, il est rare que les autorités russes ou séparatistes les confirment.

: Les îles Fidji annoncent avoir remis aux autorités américaines un yacht qui appartient, selon les Etats-Unis, à un dirigeant et homme d'affaires russe cible de sanctions depuis 2018, Suleyman Kerimov. La valeur du navire est estimée à plus de 300 millions d'euros. L'administration américaine a également émis des mandats de saisie pour deux avions appartenant à un autre oligarque célèbre, Roman Abramovitch.

: Faisons à nouveau le point sur les principales infos de ce mardi :



: En mer Noire, l'armée ukrainienne a assuré hier avoir repoussé la flotte russe à plus de 100 km des côtes. La marine russe exerce un blocus sur les ports ukrainiens, qui contribue notamment au blocage des exportations de blé ukrainien.

: "Nos héros tiennent leurs positions à Sievierodonetsk. D'intenses combats de rue se poursuivent", a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans son message vidéo quotidien, hier soir. "La situation change toutes les heures", résumait hier soir le maire de la ville Oleksander Stryuk. Il explique que l'armée russe est "en train de détruire" Sievierodonetsk, et que l'évacuation des civils encore sur place est devenue "quasiment impossible".

Plusieurs syndicats et collectifs hospitaliers appellent à la mobilisation pour réclamer des recrutements et des hausses de salaires, sur fond de crise des urgences. Des rassemblements sont attendus, notamment à Paris.



Boris Johnson va rester le Premier ministre du Royaume-Uni. Il a sauvé sa tête lors d'un vote de confiance des députés conservateurs, mais le score illustre la fragilité de sa position (211 voix pour et 148 contre).





• Les informations selon lesquelles la Russie "vole" des céréales ukrainiennes pour "les vendre à son propre profit" sont "crédibles", ont jugé les Etats-Unis. "Tout cela est délibéré", a accusé le chef de la diplomatie, Antony Blinken.