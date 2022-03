Guerre en Ukraine : Marioupol et Mykolaïv, des villes meurtries à l'aube de la troisième semaine de conflit

La guerre en Ukraine sévit depuis bientôt trois semaines. Tandis que les habitants assiégés à Marioupol attendent l'aide humanitaire, les habitants de Kiev se préparent à combattre. Les civils sont de plus en plus souvent pris pour cible.

Une frappe russe a touché un centre commercial de Mykolaïv (Ukraine), dans la matinée du dimanche 13 mars. Neuf personnes sont mortes, selon le gouverneur de la région. Ici, la guerre n'épargne rien ni personne. Un hôpital a également été bombardé. Pour protéger ses patients des bombes, Krasimira Rilkova, la directrice, a dû installer des lits d'appoints, collés les uns aux autres dans les sous-sols.



La Russie accable Kiev

Marioupol (Ukraine) est l'autre ville du pays où la situation est la plus critique. La cité portuaire, assiégée par l'Est et l'Ouest, est constamment pilonnée par l'armée russe. Des bâtiments entiers ont été ravagés par les flammes. La Russie, de son côté, assure que tout est la faute du gouvernement de Kiev (Ukraine). "Il n'y a pas un seul couloir humanitaire que nous avons proposé, que Kiev a accepté. Ça prouve une fois encore l'indifférence de ce gouvernement pour son propre peuple", a déclaré Mikhail Mizintsev, le chef du centre de commandement du ministère de la Défense nationale russe.