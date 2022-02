Guerre en Ukraine : maires ou simples particuliers, ces Français qui se disent prêts à accueillir des réfugiés

Pour que la France prenne sa part dans l'accueil des Ukrainiens qui tentent de se mettre à l'abri des combats, des initiatives commencent à apparaître. La maire de Lille Martine Aubry dit avoir déjà recensé avec la préfecture 250 places disponibles pour ces réfugiés et va lancer un appel aux Lillois. L'association des maires de France appelle à la solidarité et plusieurs élus répondent déjà à l'appel. "On trouvera des solutions, affirme Jean-Philippe Gautrais, maire Front de gauche de Fontenay-sous-Bois. Sa ville du Val-de-Marne est jumelée avec Brovary, près de Kiev. On ouvre la porte à ces hommes et ces femmes qui fuient la guerre. À Brovary, les premiers bombardements ont fait sept morts dans la population civile. Il faut accueillir les personnes qui fuient ces atrocités."

Lyon, Nancy, Saint-Etienne... Les maires de plusieurs grandes villes se disent eux aussi prêts à accueillir des réfugiés ukrainiens. La maire écologiste de Besançon Anne Vignot répond présente, comme l'été dernier déjà avec des réfugiés afghans : "Nous avons reçu une cinquantaine d'Afghans. Certains sont restés, d'autres sont repartis."

"Nous avons un rôle essentiel : la solidarité indispensable et l'obligation morale d'accueillir des réfugiés de guerre." Anne Vignot, maire de Besançon à franceinfo

Des particuliers, également, commencent à se signaler

Dominique, 67 ans, vit à Fréjus dans le Var. Elle a contacté l'Union des Ukrainiens de France pour proposer un appartement jusqu'au mois de juillet. "Je me dis qu'on ne peut pas rester les bras ballants. J'ai un appartement vacant, je ne vois pas pourquoi je ne le mettrais pas à disposition. C'est un trois-pièces avec deux chambres et des lits superposés, qui peut accueillir quatre ou cinq personnes. Il y a beaucoup de gens qui ont des résidences secondaires ici, j'aimerais bien les inciter à faire la même démarche."



Comme Dominique, une centaine de personnes ont contacté l'Union des Ukrainiens de France pour accueillir des réfugiés.