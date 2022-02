Guerre en Ukraine : l’Union européenne renforce ses sanctions contre la Russie

C’est un tournant historique. Pour la première fois de son histoire, l’Union européenne va financer et faire livrer des armes à un pays en guerre. Parmi ces équipements fournis aux Ukrainiens, du carburant, des équipements de protection, des fournitures médicales et des armes létales. "Un autre tabou a été levé, le tabou que l’Union européenne ne procure pas d’armes à des belligérants. Et bien pourtant, c’est bien ce que nous allons faire. Car nous vivons des évènements sans précédent et nous sommes au pied du mur", rapporte Josep Borrell, le haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères.

Les médias RT et Sputnik visés par les sanctions

Autre cible de l’Union européenne, la Biélorussie. Le pays est considéré comme complice dans l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Hydrocarbure, tabac, ciment, fer, acier, les secteurs économiques les plus importants du pays vont être interdits à l’exportation. Les responsables biélorusses qui ont aidé la Russie seront visés par des sanctions. Enfin, c’est à la propagande russe que l’Union européenne souhaite s’attaquer, Russia Today et Sputnik, deux médias d’états russes vont être interdits sur le territoire de l’Union européenne.