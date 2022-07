Guerre en Ukraine : l’Union européenne mise sur les restrictions d’énergie des États membres pour se passer du gaz russe

Comment tenir tout l’hiver sans livraison de gaz russe ? C’est la question sur laquelle la Commission européenne s’est penchée. Ce mercredi 20 juillet, elle livre ses premières pistes. “La Commission européenne prévient que l’objectif est de se préparer au pire”, explique le journaliste Julien Gasparutto, en duplex depuis Bruxelles (Belgique)

Réduction du chauffage et de la climatisation

“Elle demande aux États membres de réduire de 15% leur consommation de gaz le plus rapidement possible, en incitant à réduire le chauffage ou la climatisation, en mettant à profit les industriels les plus énergivores et en développant les énergies renouvelables”, développe-t-il. Si la Commission européenne mise pour le moment sur la bonne volonté des États membres, “elle pourrait prendre des mesures contraignantes” si ces derniers “ne jouent pas le jeu”, conclut le journaliste.