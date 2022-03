Guerre en Ukraine : L’Union européenne décide de nouvelles sanctions contre la Russie

Face à l'invasion russe et la guerre menée par Vladimir Poutine, la liste des sanctions à l'encontre de la Russie s'allonge. Ce mardi 15 mars, l'Union européenne annoncera de nouvelles mesures contre Moscou, à la suite d’une réunion des ambassadeurs de l’UE qui s’est tenue la veille. Julien Gasparutto, en duplex ​depuis Bruxelles, détailles ces sanctions.

Une première réunion des ambassadeurs de l’Union européenne s'est déroulée dimanche 13 mars, en fin de journée. Les 27 ambassadeurs des États membres de l'UE se retrouveront ce lundi 14 mars, à midi, pour entériner définitivement les nouvelles sanctions contre la Russie.



“Des personnalités proches du pouvoir” également ciblées

En duplex à Bruxelles, Julien Gasparutto explique que ces sanctions vont porter sur trois nouveaux points : “la fin des exportations de produits de luxe depuis l'Union européenne vers la Russie, la fin des importations de fer et d'acier depuis la Russie vers l'Union européenne et les entreprises européennes de l'énergie, comme Total par exemple, ne pourront plus investir en Russie”. “Des personnalités proches du pouvoir seront également à nouveau ciblées par ces sanctions”, précise le journaliste.