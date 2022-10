Guerre en Ukraine : des personnalités proches de Vladimir Poutine sanctionnées par l'UE

Embargo sur les importations de produits sidérurgiques, de machines et d'appareils, de matières plastiques, de véhicules, de textiles, de chaussures, de cuir, de céramique, de certains produits chimiques et de bijoux autres qu'en or... Pour son anniversaire, Vladimir Poutine, qui fête ses 70 ans le 7 octobre 2022, n'a pas vraiment été gâté. L'Union européenne a en effet imposé jeudi 6 septembre de nouvelles restrictions commerciales à la Russie et allongé la liste des personnes visées par des gels d'avoirs et des interdictions de voyage dans l'UE, dans le cadre d'un huitième paquet de sanctions contre Moscou.

Ces nouvelles mesures sont, écrit l'Union européenne, une "riposte à l'escalade de la Russie dans la guerre illégale qu'elle continue de livrer à l'Ukraine, qu'illustrent notamment l'annexion de territoires ukrainiens à l'issue de simulacres de référendums, la mobilisation de troupes supplémentaires et la menace de l'arme nucléaire ouvertement brandie"...

De nouveaux produits russes interdits à l'importation

Ce huitième paquet de sanctions ne comporte pas de mesures fondamentalement nouvelles : il s'agit essentiellement d'un prolongement et du durcissement des paquets précédents. La liste des produits russes interdits d'importation en Europe s'allonge : de nouveaux produits sidérurgiques, des machines, les véhicules, les bijoux qui ne sont pas en or, viennent s'ajouter aux interdictions précédentes... A contrario, la Russie ne pourra plus acheter en Europe certains composants électroniques ou pièces d'aviation qui peuvent alimenter son industrie de défense.

Certaines mesures préparent également le plafonnement des prix du pétrole russe voulu par le G7. Dans la liste des nouvelles personnalités sanctionnées par l'Union européennes, on trouve des responsables du ministère de la Défense ou de l'Armée, les membres de la commission électorale qui a chapeauté les référendums en Ukraine et des musiciens, qui ont participé à des meetings concerts organisés par le pouvoir, parmi lesquels Nikolay Rastorguev, star de la chanson russe, et chanteur préféré, de Vladimir Poutine.