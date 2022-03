Guerre en Ukraine : l’UE déclenche la protection temporaire pour les réfugiés

À situation exceptionnelle, réaction exceptionnelle de la part des Européens. Il y a à peu près un million de réfugiés ukrainiens sur le sol européen et ce chiffre pourrait monter à sept millions dans les semaines qui viennent. Ce qui pourrait être la plus grande vague migratoire de ces dernières décennies en Europe. Les Européens ont décidé de déclencher la protection temporaire, c’est une sorte de statut de réfugié qui est attribué de façon quasi automatique et pour un an.

Travail et protection sociale permis

Les Ukrainiens sur le sol européen pourront ainsi bénéficier de la protection sociale du pays hôte, ils pourront travailler, ils pourront envoyer leurs enfants à l’école. C’est la première fois que l’Europe déclenche ce processus. Elle ne l’avait pas fait en 2015 lors de la grande vague migratoire. Ce qui fait dire à certains que l’Europe se montre très généreuse, mais surtout avec les Européens, explique le journaliste de France Télévisions, François Beaudonnet.