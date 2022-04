Guerre en Ukraine : l’OPEP n'est pas pressée d'aider

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) s'est réunie, jeudi 31 mars, et n’était pas pressée d’aider​, malgré le contexte très tendu lié à la guerre en Ukraine.

“La mission de l’OPEP est de réguler la production et le prix du pétrole”, explique la journaliste Aurélie Schiller. Elle gère notamment la mise en place de quotas de production. Treize pays sont membres de l’OPEP, qui s’est alliée avec dix autres pays, dont la Russie, pour former l’OPEP+. “Ces dix membres alliés peuvent participer aux discussions et échanger avec leurs concurrents mais ils ne sont pas tenus de respecter les décisions prises par l’OPEP”, précise la journaliste.

La Russie est le troisième producteur mondial de pétrole

En 2020, près de 51% de la production mondiale de pétrole provenait d’un membre de l’OPEP+. Dans ce contexte de guerre en Ukraine​, et malgré la pression des pays occidentaux, l’OPEP et ses alliés restent prudents. Ils ont décidé d’augmenter très légèrement leur production de pétrole pour le mois de mai prochain : environ 432 000 barils par jour. En comparaison, la Russie, troisième producteur mondial de pétrole, produit 10 millions de barils par jour.