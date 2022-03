Guerre en Ukraine : long entretien entre Joe Biden et Xi Jinping

C. Guttin

Joe Biden et Xi Jinping ont échangé au sujet de l'Ukraine, vendredi 18 mars. "Les deux présidents se sont entretenus pendant près de deux heures d'une manière extrêmement franche, extrêmement ouverte", indique la journaliste Camille Guttin, en duplex de Washington (États-Unis). À la sortie de l'entretien, Xi Jinping a reconnu que le conflit n'était dans l'intérêt de personne, et que la Chine et les États-Unis devaient œuvrer pour la paix internationale. "Pour Joe Biden, c'était surtout l'occasion de remettre la pression sur Xi Jinping, pour qu'il puisse parler au président russe, lui demander de cesser cette invasion", poursuit Camille Guttin.

La Chine allié militaire russe ?

Le président chinois n'a jamais condamné la guerre en Ukraine, et les États-Unis craignent que la Chine ne soutienne militairement la Russie. Si tel était le cas, des sanctions économiques pourraient être prononcées contre la Chine, a déjà prévenu Joe Biden. Dans cette hypothèse, l'économie mondiale pourrait être menacée.