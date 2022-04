DIRECT. Guerre en Ukraine : Londres en appelle au "courage" pour fournir des armes lourdes à Kiev

Ce qu'il faut savoir

"Armes lourdes, chars, avions, creuser dans nos stocks, accélérer la production, nous devons faire tout ça". La ministre britannique des Affaires étrangères a appelé, mercredi 27 avril, à un renforcement des livraisons d'armes lourdes et d'avions à l'Ukraine, soulignant que le temps est au "courage" face à la Russie. Qualifiant le président russe Vladimir Poutine "d'opérateur voyou désespéré, qui n'a aucun intérêt pour les moeurs internationales", Liz Truss a appelé à "redoubler notre soutien pour l'Ukraine". Suivez notre direct.

Antonio Guterres se rend à Kiev ce jeudi. Le secrétaire général de l'ONU est attendu dans la banlieue de Kiev, à Boutcha, Irpin et Borodianka, théâtres d'exactions imputées à l'armée russe par les Ukrainiens. Le chef des Nations unies est arrivé en Ukraine en provenance de Moscou où il a plaidé auprès de Vladimir Poutine pour un cessez-le-feu "dans les plus brefs délais".

Le Parlement canadien condamne un "génocide" contre les Ukrainiens. Les députés canadiens ont adopté mercredi une motion condamnant les "actes de génocide contre le peuple ukrainien" menés par la Russie et reconnaissant qu’il existe "des preuves claires et abondantes de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité systématiques et massifs". Ces "crimes" incluent notamment la torture, des "atrocités de masse dans les territoires ukrainiens", le "transfert forcé d'enfants ukrainiens vers le territoire russe", ou encore des "cas à grande échelle de violence physique, mentale et de viol".

Zelensky favorable à la suspension des droits de douane de l'UE. La proposition de Bruxelles de suspendre pendant un an tous les droits de douane sur les produits ukrainiens importés dans l'UE "nous permettra de soutenir l'activité économique au maximum en Ukraine et de préserver notre production nationale", s'est félicité Volodymyr Zelensky dans une vidéo postée sur Telegram. Cette proposition doit être encore approuvée par le Parlement européen et les 27 pays membres de l'UE.