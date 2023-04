Guerre en Ukraine : loin du front, la bataille cruciale des cyber-activistes

La guerre en Ukraine se joue aussi sur des ordinateurs. Aux côtés de l'armée informatiques, de nombreux hackers ukrainiens travaillent à fragiliser les Russes, en leur envoyant des virus informatiques ou des logiciels espions.

Dans cette part invisible de la guerre en Ukraine, on se tire dessus à coups de virus informatiques ou de logiciels espions. Le conflit est devenu hybride, et se joue tant sur le terrain que derrière des ordinateurs. Tim Karpynsky est un des combattants les plus actifs. Pour s'attaquer à la Russie, il a créé une communauté de cyber-activistes ukrainiens. "Notre but principal, c'est de viser les personnalités politiques et les organisations militaires pour récolter des données", explique le hacker.

Des hackers collaborent avec le gouvernement

Ils travaillent en collaboration avec le gouvernement et l'armée informatique, à la demande du président Zelensky. Dans ce lieu tenu secret, des soldats de l'ombre combattent les attaques russes jour et nuit, chaque jour. Depuis le début de la guerre, les cyber-frappes ont été multipliées par trois. "Vous pouvez voir que plus de la moitié de ces attaques visent l'institution publique, les entreprises d'État, les ministères ou les agences gouvernementales", explique un homme.