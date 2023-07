Guerre en Ukraine : loin de la ligne de front, la ville de Lviv touchée par des frappes

Située à l'ouest du pays et éloignée du front, la ville ukrainienne de Lviv a été touchée par des frappes, jeudi 6 juillet, dans la nuit. Des habitants témoignent des blessures et des dégâts matériels qu'ils ont subi.

À Lviv (Ukraine), les débris jonchent le sol. Les voitures garées au pied de l'immeuble témoignent de la violence de l'explosion qui a touché la ville, jeudi 6 juillet. Plusieurs heures après, les secouristes et les agents de la ville continuent de nettoyer le quartier bombardé dans la nuit. Des bâtiments civils ont été partiellement détruits. "Je me suis réveillée à cause de la première explosion, mais nous n'avons pas eu le temps de quitter l'appartement. Il y a eu une deuxième explosion, le plafond a commencé à tomber. Ma mère a été immédiatement touchée et moi, je me suis retrouvée couverte de décombres, jusqu'aux genoux", témoigne Olya, qui a perdu sa mère.

Plus de 50 appartements dévastés

Plus de 50 appartements ont été dévastés, d'après le maire de Lviv. Anna, retraitée de 76 ans, a été blessée dans l'attaque. "J'ai couru à la fenêtre pour emmener le chat et j'ai été frappée par l'explosion. J'ai été blessée, et ma petite-fille aussi. Sa tête a été touchée", raconte-t-elle.