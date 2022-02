Guerre en Ukraine : l’offensive russe est menée sur tous les fronts

Il n’y a pas que la capitale ukrainienne qui est menacée. Ailleurs, dans le pays, des soldats russes mènent l’offensive, ils progressent notamment dans l’ouest et le sud du pays.

Troisième jour de guerre en Ukraine, samedi 26 février. L’armée ukrainienne résiste et montre volontiers les pertes ennemies, comme des carcasses de véhicules encore fumantes filmées à proximité de la capitale. Ce sont des camions russes frappés dans la nuit selon les soldats ukrainiens. 190 000 soldats russes ont envahi l’Ukraine sur six fronts. L’objectif principal est la capitale Kiev, mais aussi Kharkiv, dans l’est du pays et plusieurs localités frontalières avec la Crimée.



Plus de 150 missiles tirés

Selon des sources militaires françaises, plus de 150 missiles ont été tirés sur l’Ukraine. Le bilan des pertes militaires n’est pas encore connu, mais près de 200 civils ukrainiens auraient perdu la vie. Face au rouleau compresseur, des gestes de résistance symbolique : à 250 km de Kiev, un homme s’agrippe à la tourelle d’un blindé russe, il finit par redescendre et plus étonnant encore, il se met à genoux devant le char.