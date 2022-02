Guerre en Ukraine : l’inquiétude d’une famille française pour leur fils bloqué dans le pays

Les larmes d’une mère inquiète pour son fils coincé en Ukraine. Chaque jour, ce sont des mauvaises nouvelles pour cette famille de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor), qui se sent impuissante. "On ne dort pas, toute la nuit, on regarde la télé", confie le père d’Anasse Douma. "On le vit très mal, on a beau l’avoir en vidéo, au téléphone, qui nous explique la situation, mais lui aussi, il va essayer de dédramatiser pour qu’on n’ait pas peur. Il est en plein milieu de cette guerre et on ne sait pas quoi faire, il est tout seul", témoigne Siham Douma, sa sœur. Anasse est actuellement isolé dans son appartement en Ukraine, où il étudie la médecine depuis six ans.



Aucune opération de rapatriement annoncée

La plupart de ses voisins ont fui. Il se trouve à Poltava, à 300 km de la capitale Kiev, sous les bombardements depuis l’invasion russe, jeudi 24 février. Il a choisi de rester cloîtrer par sécurité avec, pour se nourrir, quelques conserves. Comme lui, environ 700 ressortissants français se trouveraient sur le sol ukrainien. "Je garde espoir que peut-être la France nous trouvera un tuyau pour évacuer l’Ukraine. Mon seul souhait, c’est de rentrer chez moi, auprès de mes parents", indique l'étudiant. En Bretagne, sa famille se mobilise pour lui venir en aide. Pour l’heure, aucune opération de rapatriement n’est annoncée.