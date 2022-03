Guerre en Ukraine : les armes qui permettent à l'armée ukrainienne de résister aux Russes

Pour faire face à l'armée russe, l'Ukraine a reçu des armes de puissances étrangères. Ces drones et missiles leur permettent de résister, alors que la guerre se poursuit, mercredi 9 mars.

À l'aéroport de Mykolaïv (Ukraine), les Ukrainiens tirent sur des colonnes russes à l'aide de missiles antichars, dont 17 000 unités ont été fournies au pays par l'OTAN. Deux soldats sont nécessaires pour tirer ces missiles, qui peuvent atteindre une portée de 2,5 km. Sur les réseaux sociaux, les forces spéciales ukrainiennes ont partagé un mode d'emploi.

Des missiles anti-aérien Stinger

Pour résister aux forces russes, les Ukrainiens utilisent également des missiles anti-aérien Stinger, qui leur ont été livrés. Xavier Tytelman, spécialiste en sécurité aérienne, souligne que cette arme est délétère pour les Russes, qui, contraints de voler à basse altitude, se trouvent à portée de tirs. Enfin, les drones turcs Bayraktar, difficiles à repérer, ils peuvent emporter des missiles à plus de 150 kilomètres. L'Ukraine doit recevoir 770 millions d'euros d'armes et de matériel de la part des États-Unis et de l'Union européenne.