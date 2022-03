Guerre en Ukraine : les volontaires toujours plus nombreux à rejoindre les rangs de l'armée

Alors que la guerre en Ukraine se poursuit, mercredi 9 mars, des hommes et des femmes se portent volontaires pour aider l'armée. Ukrainiens ou étrangers, ils souhaitent combattre les forces russes.

Infirmières, ouvriers, avocats, réalisateurs, avec ou sans expérience militaire, nombreux sont ceux qui ont décidé de prendre les armes pour leur pays. Alors que les hommes ukrainiens de 18 à 60 ans sont mobilisables, certains volontaires viennent grossir les rangs de l'armée. "Ma vie a changé complètement, je ne peux pas faire de la musique quand des gens meurent", explique Nasar, 21 ans, violoniste, élève au conservatoire de Kiev.

Des hommes et des femmes venus du monde entier

Svetlana, infirmière à l'hôpital, s'est elle aussi engagée dans l'armée. Pour elle, il s'agissait d'une évidence : "C'est un cri du cœur, nos soldats sont en péril, si je n'y vais pas, qui ira ?" s'interroge-t-elle. Plusieurs milliers d'hommes et de soldats étrangers auraient ainsi répondu à l'appel de Volodymyr Zelensky, et rejoint la légion internationale. Parmi eux, Florent Coury, un Français de 32 ans qui a laissé sa famille et ses trois enfants pour aller se battre en Ukraine.