Guerre en Ukraine : les Vingt-Sept s'accordent sur un embargo sur le pétrole russe

Les négociations ont été compliquées, mais les Vingt-Sept ont fini par tomber d'accord. Les Européens vont réduire drastiquement leurs importations de pétrole russe d'ici la fin de l'année. S'il y aura bien accord, il y aura aussi des exceptions pour certains pays. "Toutes les exportations par bateau seront supprimées d'ici la fin de l'année et seuls les pays enclavés pourront continuer à importer du pétrole russe par oléoducs", explique le journaliste Julien Gasparutto, en direct de Bruxelles (Belgique).

90% des importations de pétrole russe

"Il s'agit de la République tchèque, de la Slovaquie et surtout de la Hongrie", précise le reporter qui explique qu'"ils ont obtenu un peu plus de temps que les autres et surtout, de l'argent pour pouvoir réadapter leurs infrastructures [afin], à terme, [de] se passer du pétrole russe". D'ici la fin de l'année, cela veut néanmoins dire que les Européens se passeront de 90% de leurs importations de pétrole russe. L'objectif est de stopper le financement de la machine de guerre russe.