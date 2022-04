Guerre en Ukraine : les ultimes combats à Marioupol

Selon des images de Ruptly datant du 7 avril, une usine de Marioupol (Ukraine) a été bombardée par les Russes et les séparatistes. Il s'agit du dernier bastion ukrainien qui empêche la Russie de proclamer Marioupol. Lundi 11 avril, dans les quartiers qui jouxtent l'usine, tous les immeubles sont détruits. L'usine est complètement encerclée. Il y resterait 2 000 à 3 000 soldats ukrainiens privés de ravitaillement depuis plusieurs semaines.

"On ne ressent pas la peur"

À Marioupol, les soldats tchétchènes combattent. "On ne ressent pas la peur, c'est pour cela que l'on est mobile et que l'on arrive partout à temps", témoigne un de leurs chefs. Ils disent combattre pour l'intégrité de la Russie. Les Russes et les séparatistes ont amassé troupes et matériel autour de l'usine. Un soldat séparatiste prorusse ne doute pas de la victoire, mais les combats sont difficiles. Le journaliste Luc Lacroix, envoyé spécial à Marioupol, conclut en expliquant que cette bataille de l'usine empêche les soldats russes "de se redéployer plus au nord du Donbass, là où ils mènent en ce moment leur grande offensive".