Guerre en Ukraine : les troupes russes progressent dans le Donbass

Des colonnes de fumée sont au-dessus de Severodonetsk (Ukraine), une ville stratégique du Donbass, bombardée désormais jour et nuit par l’artillerie russe. Ici, c’est le même scénario qu’à Marioupol (Ukraine). Avant la guerre, il y avait 100 000 habitants. Jeudi 26 mai, la ville est méconnaissable. La défendre paraît désormais impossible.

Les soldats ukrainiens attendent des armes lourdes

L’autre objectif de la Russie est la région de Louhansk, où certaines localités viennent de tomber. Après trois mois de bombardements, les troupes russes progressent et sont près du but. Dans leurs tranchées, les soldats ukrainiens attendent toujours plus d’armes lourdes pour être capables de frapper l’ennemi à plus longue distance et éviter que la totalité du Donbass ne tombe dans les mains des Russes dans les prochains jours.