Guerre en Ukraine : les troupes russes poursuivent leur offensive sur Kharkiv

Dans la région de Kharkiv en Ukraine, des bombardements ont provoqué la mort de dix personnes, au moins. Dans cette région, les troupes russes continuent de progresser.

Alors que les troupes russes s’avancent vers la région de Kharkiv en Ukraine, les combats s’intensifient. Sur le front, les positions russes et ukrainiennes ne sont séparées que de quelques mètres. Igor, pilote ukrainien de blindé M113, explique : “Hier, il y avait des combats très rapprochés dans la ville et nos gars sont encore dans cette zone. Il y a beaucoup de tirs, les Russes essaient toujours d’avancer et de prendre de nouvelles positions. On fait tout pour les stopper.”

Forcés de reculer

Face à cette poussée russe, sur certaines positions, les Ukrainiens n’ont pas d’autre choix que de reculer. Parmi les soldats de Kiev, la prudence est de mise : “Je pense que personne ne doit faire confiance à Poutine. En tout cas nous, on ne croit pas ce qu’il dit : il y a un risque qu’il tente de prendre Kharkiv”, explique Ivan, soldat d’infanterie.