Guerre en Ukraine : les troupes russes commencent à pénétrer dans la ville de Marioupol

Assiégée depuis des semaines, la ville de Marioupol est très largement dévastée après les nombreux bombardements des forces russes, alors que la guerre en Ukraine a débuté il y a désormais 43 jours, jeudi 7 avril. Les troupes russes commencent à pénétrer dans certains quartiers de la ville. Luc Lacroix, correspondant sur place, se trouve dans un quartier presque complètement détruit, où vivent encore quelques rares habitants.

Des attaques de harcèlement contre les Russes

"Ce quartier est désormais contrôlé par les soldats russes et les séparatistes, comme presque toute la ville. Sauf plus au sud, une immense usine, où se sont retranchés les Ukrainiens. Tout est bétonné, comme une ville sous terre, une zone difficile à prendre. De cet endroit, les Ukrainiens continuent de mener des attaques de harcèlement contre les Russes et les séparatistes", conclut Luc Lacroix.