Guerre en Ukraine : les transactions bancaires russes excluent du système Swift

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les occidentaux ont pris des sanctions contre la Russie. Ils viennent de frapper plus fort pour atteindre le système financier russe : exclure la Russie de Swift.

Exclure les banques russes du système Swift, la plateforme d’échanges entre banques, la menace pesait mais, cette fois, les pays de l'Union européenne sont tombés d'accord. Ils ont décidé de débrancher Moscou du système interbancaire samedi 26 février. Certains grands établissements russes vont être touchés. "Cela entraînera leur déconnexion du système financier international", a indiqué la présidente de la Commission européenne, Ursula Von Der Leyen. Comment fonctionne ce système ? Au moment d’effectuer un paiement, une banque russe envoie un message à une banque française, le code permet de se reconnaître instantanément, de manière sécurisée. L’ordre de payer est donc donné.



Rendre les transactions impossibles



Sans ce système d’identification entre banques, les transactions financières seront donc beaucoup plus compliquées pour la Russie. "Ça met vraiment en dehors du système de paiement toutes les entreprises qui sont liées à ces activités en dollars donc toutes les activités sur le pétrole et sur le gaz naturel", explique Nathalie Janson, enseignante chercheuse à Neoma Business School. Swift est le système le plus répandu, mais il en existe d’autres. La banque russe a même créé son réseau.