Guerre en Ukraine : les territoires occupés à l'heure russe

La guerre en Ukraine se poursuit, mercredi 1er juin, et ce, particulièrement dans l'est du pays où les villes reconquises par les Russes sont souvent détruites. Et lorsque la vie reprend, c'est sous les nouvelles règles des Russes. C'est le cas notamment à Marioupol, où l'activité a repris sous contrôle russe. Le gouvernement séparatiste de la République populaire de Donetsk veut réquisitionner les navires sur place.

Tous les secteurs concernés

Dans les territoires conquis, le pouvoir russe s'installe durablement. À Kherson, également occupée, les commerces sont obligés d'accepter le rouble russe. Les réseaux de communication mobiles et internets ont aussi été transférés, obligeant les habitants à souscrire à de nouveaux contrats auprès d'opérateurs russes. La stratégie consiste à s'emparer des secteurs économiques, de communication, mais aussi de la culture et de l'éducation.